Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarına karanfil veren Öznavruz, meslektaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Öznavruz, yaptığı konuşmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının fedakarca, zamanla yarışan birim olduğunu belirtti.

112 istasyonunda çalışanların salgın sürecinde elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Öznavruz,, " Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.