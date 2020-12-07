Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

07.12.2020 12:47
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti, System.String[]

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarına karanfil veren Öznavruz, meslektaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Öznavruz, yaptığı konuşmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının fedakarca, zamanla yarışan birim olduğunu belirtti.

112 istasyonunda çalışanların salgın sürecinde elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Öznavruz,, " Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü, Osmaniye, 112 Acil, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin liralık hırsızlığın şüphelisini ele verdi Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak
Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor         
12:15
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi         
11:03
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 12:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei