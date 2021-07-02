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Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında

02.07.2021 11:13
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında, System.String[]

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kent genelinde, kamu ve özel hastaneler olmak üzere toplam 10 vakanın bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 7'si serviste, 3'ü yoğun bakımda tedavi görmektedir.

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kent genelinde, kamu ve özel hastaneler olmak üzere toplam 10 vakanın bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 7'si serviste, 3'ü yoğun bakımda tedavi görmektedir. Oranlarımıza baktığımız zaman günlük vaka sayımızın 5'in altında olduğunu çok rahat söyleyebilirim" dedi.

Koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 4,92 vaka sayısı ile en az vakanın olduğu il olan Osmaniye'de hedef sıfır vaka olarak belirlendi. Kentte toplamda iki pik yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, "Bu süreci genel boyutuyla birlikte, bütün sağlık camiamız başta olmak üzere, yöneticilerimizin tamamıyla birlikte çok güzel yürüttük. Hepimizin bildiği gibi kırmızı bölgeden, çok istikrarlı bir planlama ve çalışma sonrasında son bir 1,5 ay içerisinde sürekli mavi bölge, istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ettik. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre en son 4,82'ydi. Türkiye'nin en iyi ili olmaya devam ediyoruz. Bu başarı başta Osmaniyeli vatandaşlarımız ve valimiz olmak üzere, sağlık çalışanlarımız ve tüm kamu kurumlarının emeğinin içerisinde olduğu bir süreç. Bunu hep birlikte buralara getirdik, inşallah bundan sonra da biraz daha gayret, biraz daha özveri ile vakalarımızın sıfırlanacağı günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'4'ÜNCÜ KUVVETİMİZ AŞI'Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesini isteyen Dr. Öznavruz, "4'üncü kuvvetimiz olan aşıyı mutlaka yaptırmalıyız. Eğer ciddi bir şekilde bu yürüttüğümüz disiplinli süreci aşıda da gösterebilirsek Osmaniye olarak, inşallah bu yaz döneminde çok rahat bir şekilde, bakanımızın da dediği gibi aşı oranlarımızı yüzde 70'lere çıkartırsak, inşallah bu maskeden de kurtulacağımızın işareti olarak görebiliriz" diye konuştu.VAKALARIN 7'Sİ SERVİSTE, 3'Ü YOĞUN BAKIMDAKent genelindeki vaka sayılarıyla ilgili bilgiler veren Öznavruz, şöyle devam etti:

"Bu sürecin hep birlikte başaracağız. Sağlıklı, huzurlu güzel günler bizi bekliyor. Osmaniye il genelinde, kamu ve özel hastaneler olmak üzere toplam 10 vakamız var. Bunlardan 7'si serviste, 3'ü yoğun bakımda tedavi görmekteler. Düziçi ilçemizde ise son bir hafta içerisinde vakanın olmaması sevindirici bir olaydır. Bu disiplin Osmaniye il genelimizde zaten var. Oranlarımıza baktığımız zaman günlük vaka sayımızın 5'in altında olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Sıfırlı günleri hedefledik, hedefimiz budur, bütün planlamalarımız buna göredir. İnşallah hedefimize ulaşacağız."


Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında

İl Sağlık Müdürü, hastaneler, Osmaniye, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: Günlük vaka sayımız 5'in altında - Son Dakika


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