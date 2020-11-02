Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var - Son Dakika

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son bir hafta içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de vaka artışlarında ciddi yükselme bulunduğunu kaydetti. Dr. Özmavruz, bu vakaların artışında kent dışından gelen vatandaşların büyük bir etkisinin olduğunu belirterek, "Özellikle temaslı durumlara baktığımızda, virüse bulaşan kişilerin durumları incelendiğinde kent dışı noktalarda, cenaze düğün ya da bir gezi amaçlı ziyaretlerle virüsü alıp, ilimize getirdiklerini görüyoruz. Bu bağlamda zorunlu olmadıkça bu tür temaslardan kaçınılması da ilimiz açısından önem taşımaktadır" dedi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentteki koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili konuştu. İl dışından gelen misafirlerin maske mesafe hijyen kurallarına uyarak karşılanmasını isteyen Dr. Hasan Öznavruz, yayladan dönen vatandaşların da 14 gün kendilerini izole etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Öznavruz, "Son bir hafta içinde bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vaka artışlarında ciddi bir yükselme bulunmaktadır. Taziye düğün gibi etkinliklerde bu önlemleri mutlaka yerine getirmeliyiz hem kendimiz hem ailemiz hem Osmaniye için. 8 aylık pandemi süresince Osmaniye olarak bu süreci hep birlikte iyi yönettik, yine sizlerin alacağı tedbirlerden sonra tekrardan vakalar kontrol altına alınacaktır. Yine yaylalardan dönen vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün izole etmeleri Covid-19 virüsünün yayılmasını önleyecektir" diye konuştu.

TEMAS, SOSYAL MESAFE VE İZOLASYON KURALLARINA UYALIMBütün kamu ve özel sektördeki imkanları seferber ederek vatandaşa gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştıklarını vurgulayan Hasan Öznavruz, şöyle konuştu:

" Sağlık Bakanlığı'nın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalıyız. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yürütülmekte, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt, izolasyonu arttır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskelerini takarak çıkmalarını önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız."