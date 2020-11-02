Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var - Son Dakika

Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var

02.11.2020 12:00
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var, System.String[]

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son bir hafta içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de vaka artışlarında ciddi yükselme bulunduğunu kaydetti.

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son bir hafta içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de vaka artışlarında ciddi yükselme bulunduğunu kaydetti. Dr. Özmavruz, bu vakaların artışında kent dışından gelen vatandaşların büyük bir etkisinin olduğunu belirterek, "Özellikle temaslı durumlara baktığımızda, virüse bulaşan kişilerin durumları incelendiğinde kent dışı noktalarda, cenaze düğün ya da bir gezi amaçlı ziyaretlerle virüsü alıp, ilimize getirdiklerini görüyoruz. Bu bağlamda zorunlu olmadıkça bu tür temaslardan kaçınılması da ilimiz açısından önem taşımaktadır" dedi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentteki koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili konuştu. İl dışından gelen misafirlerin maske mesafe hijyen kurallarına uyarak karşılanmasını isteyen Dr. Hasan Öznavruz, yayladan dönen vatandaşların da 14 gün kendilerini izole etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Öznavruz, "Son bir hafta içinde bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vaka artışlarında ciddi bir yükselme bulunmaktadır. Taziye düğün gibi etkinliklerde bu önlemleri mutlaka yerine getirmeliyiz hem kendimiz hem ailemiz hem Osmaniye için. 8 aylık pandemi süresince Osmaniye olarak bu süreci hep birlikte iyi yönettik, yine sizlerin alacağı tedbirlerden sonra tekrardan vakalar kontrol altına alınacaktır. Yine yaylalardan dönen vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün izole etmeleri Covid-19 virüsünün yayılmasını önleyecektir" diye konuştu.

TEMAS, SOSYAL MESAFE VE İZOLASYON KURALLARINA UYALIMBütün kamu ve özel sektördeki imkanları seferber ederek vatandaşa gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştıklarını vurgulayan Hasan Öznavruz, şöyle konuştu:

" Sağlık Bakanlığı'nın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalıyız. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yürütülmekte, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt, izolasyonu arttır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskelerini takarak çıkmalarını önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız."


Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var

İl Sağlık Müdürü, Osmaniye, Türkiye, Düğün, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor         
09:43
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında ciddi yükselme var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei