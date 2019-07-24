Son Dakika Haberleri: Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurbanlık uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurbanlık uyarısı

56 dakika önce

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık hayvan alacakların dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurbanlık uyarısı, System.String[]
Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık hayvan alacakların dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
Sağlam, yaptığı açıklamada, üreticilerin ellerindeki hayvanları kurban pazarlarına naklederken küpesi takılı küçükbaş hayvanlarına koyun keçi vebası (PPR) aşısını sevk işleminden 21 gün önce, büyükbaş hayvanlarına ise şap ve Lumpy Skin Disease (LSD) aşılarının sevk işleminden 21 gün öncesinden yaptırarak Türkvet sistemine işlenmesi gerektiğini belirterek, kurbanlık sevki için izin alacakların mağdur olmamaları için gerekli işlemlerini zamanında yapmaya riayet etmeleri gerektiğini kaydetti.
Sağlam, açıklamasında kurbanlık alacakların ise hayvan seçerken herhangi bir anatomik bozukluğu olmaması, gözlerinin canlı akıntılı olmaması ve çevresine tepki veren hayvanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Sağlam, vatandaşların ayrıca alacağı hayvanın sağlık raporu, küpesi, büyük baş ise kimlik bilgilerini gösteren pasaportu olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın çalıntı ve sağlıksız hayvan almalarını önlemek için bunlar büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını kurban komisyonunun belirlediği resmi kesim yerlerinde usulüne uygun olarak kestirmeleri; cadde, sokak ve park gibi hijyenik olmayan açık kamu alanlarında kesim yaptırmamaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.
İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı Sel felaketinin yaşadığı Düzce, "afet bölgesi" ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:34:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurbanlık uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]