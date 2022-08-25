OSMANİYE'DE, MISIRDA 510 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, il genelinde 340 bin dekar alanda ekimi yapılan mısırda, 510 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Kent genelinde biçerdöverler hasat için tarlalara girerken, il Müdürlüğü teknik personellerince de hasat sırasında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerini sürdürüyor.

Çiftçinin mart ayında ekmiş olduğu mısırdan hasat zamanının başladığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Verim çok şükür güzel. Mevsim şartlarına bağlı olarak belki Yüzde 5'lik bir azalmamız var ama yinede gayet iyi. Osmaniye ilimiz genelinde 340 bin dekar alanda yaklaşık olarak 510 bin tona yakın mısır rekoltesi bekliyoruz? dedi. 5 bin 700 liralık mısır alım fiyatının olumlu karşılandığını kaydeden İlmeç, 'Hem bölgedeki çiftçilerimizle, ziraat odalarımızla görüştüğümüzde gerçekten olumlu bir yankı oluşturdu. Çiftçimiz hem elde ettiği verimle hem maliyetleri de hesaba katarak, hem yerine koyma maliyetini de hesapladığımız zaman fiyattan ve rekolteden memnun" diye konuştu. (DHA)