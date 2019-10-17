Son Dakika Haberleri: Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu
Son Dakika Güncel Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu

Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu

23 dakika önce

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemelerini bulduOSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen...

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemelerini buldu

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerince, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Amanoslar Dağları bölgesi Yarpuz Köyü mülki sınırları içerisinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Jandarma Erzak İz Takip Köpeği Bube'nin de katılımıyla bölgede yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile dijital malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.

Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu

Jandarma, Osmaniye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz
AK Parti'den Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne tepki: Bu saygısızlık affedilemez HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]