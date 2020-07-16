OSMANİYE Jandarmadan organize suç örgütü operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan organize suç örgütü operasyonu: 5 gözaltı

OSMANİYE'de 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelileri E.A., H.B., F.A., E.G. ve D.E.'ye ait 4 adreste yapılan aramalarda ise 7 gram esrar, 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet enjektör ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlemek' suçundan adli makamlara sevk edildi. Ayrıca bu şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 kişi hakkında ise uyuşturucu uyarıcı madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.