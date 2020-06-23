OSMANİYE Kadirli'de armut, ağaç başında kilosu 5 liradan satıldı - Son Dakika

Kadirli'de armut, ağaç başında kilosu 5 liradan satıldı

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde hasadına başlanan armut, ağaç başında kilosu 5 liradan satıldı. Çiftçi Süleyman Gürsoy, "Bu yıl fiyatı ve rekoltesiyle armut yüzümüzü güldürdü" dedi.

Kadirli ilçesinde armut hasadı başladı. Cığcık Köyü'nde 7 yıl önce 12 dönüm alana armut eken çiftçi Süleyman Gürsoy, verimi ve lezzetiyle armudun ağaç başında alıcı bulduğunu ve 5 liradan satıldığını kaydetti. Geçen yıl güneş yanığı nedeniyle az verim aldıklarını ancak bu yıl 10 tona yakın meyve topladıklarını belirten Gürsoy, "Fiyat bakımından da rekolte bakımından da armut yüzümüzü güldürdü. Mısır, buğday ve ayçiçeği yerine meyveciliğe döndük. Tahıl ürünleri artık çiftçiyi memnun etmiyor. Bu yüzden, yöremizde yetişebilen, zeytin, armut, hurma, incir, nar gibi meyve bahçeleri oluşturduk" diye konuştu.

PAZAR SIKINTISI YOK

Meyveleri satmakta pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Gürsoy, şöyle konuştu: " Hatay, Adana ve Mersin'den gelip toptan alıyorlar. Toptan ağaç başında 5 liradan kilosunu sattık. Armut üreticisi olarak fiyattan memnunuz. Damlama sulama sistemi ile sulamasını yapıyoruz. Ağaçların bakımı, budaması ve toplanmasında 20 kişi evine ekmek götürüyor. Umarım bu verim böyle sürer."