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Osmaniye-kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

7 saat önce

Kadirli'de fidanlar toprakla buluştuTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cığcık Köyü Aleybağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadirli Orman Müdürü Beyhan Altuntaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes 'kampanyası ile bugün Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu dedi.

20 dekar alanda 23 bin zeytin, fıstık, selvi ve kızıl çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Osmaniye-kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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