OSMANİYE Kanat açıklığı 16 santim olan kelebek, görenleri şaşırttı - Son Dakika

Kanat açıklığı 16 santim olan kelebek, görenleri şaşırttı

OSMANİYE'de kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğundaki kelebek, görenleri şaşırttı.

İl merkezine bağlı Yarpuz Köyü Cebel Yaylası'nda ikamet eden Hamit Dündar, geçtiğimiz 23 Mayıs akşamı evlerinin kapısının üstünde dev bir kelebek olduğunu fark etti. İlk defa bu kadar büyük bir kelebek görünce şaşıran Dündar, havanın yağışlı olması dolayısıyla yaklaşık 16 santimetre kanat uzunluğu olan kelebeği içeriye aldı. Kelebeği merakla incelediklerini söyleyen Dündar, "Gece saatlerinde lambanın ışığına gelen davetsiz misafirimizin kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetre. Geceyi bizim evde geçirdi. Sabah kalktığımızda gitmediğini fark ettik" dedi.

Hamit Dündar, internette yaptığı araştırmada kelebeğin, güve kelebeklerinden 'tavus güvesi' olduğunu öğrendiğini, meşe, menengiç ve dut ağaçlarının çürük ve nemli gövdelerinde yaşamlarını tırtıl olarak sürdürüp, sonrasında ise pupa dönemine girerek kelebek olarak pupadan çıktıklarına dair bilgi edindiğini ifade etti.