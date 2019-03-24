Son Dakika Haberleri: Osmaniye Kargaların Saldırısına Uğrayan Yaralı Leyleği Polisler Kurtardı

Osmaniye Kargaların Saldırısına Uğrayan Yaralı Leyleği Polisler Kurtardı

41 dakika önce

Osmaniye'de iki ayağı kırık olan ve kargaların saldırısına uğrayan yaralı leyleği, polisler kurtardı.

Osmaniye'de iki ayağı kırık olan ve kargaların saldırısına uğrayan yaralı leyleği, polisler kurtardı. Su ve yiyecek verilen yaban kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde nöbet tutan polisler, iki karganın bir leyleği kovalayıp saldırdığını fark etti. Ayakları kırık olan leyleği kargaların saldırısından kurtaran polis, hayvana su ve yiyecek verdi. Daha sonra haber verilen Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, yaralı leyleği tedavi için teslim alarak Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Osmaniye, Güncel
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