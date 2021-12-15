Üye Girişi
Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu - Son Dakika

Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu

15.12.2021 11:00

Osmaniye, bünyesinde barındırdığı farklı zorluk derecelerine sahip üç kaya duvarıyla tırmanışçıların ilgisini çekiyor.

Osmaniye, bünyesinde barındırdığı farklı zorluk derecelerine sahip üç kaya duvarıyla tırmanışçıların ilgisini çekiyor.

Kaya tırmanışçıları, doğal güzelliklere sahip kentte kötü hava koşullarına maruz kalmadan dört mevsim tırmanış yapabilme imkanı buluyor.

Amanos Dağları'nın en yüksek zirvesinde yer alan Kaya Düldülü başta olmak üzere Karatepe Aslantaş Milli Parkı içerisindeki kaya duvarı ve merkeze bağlı Kırmacılı köyü yakınlarında yeni keşfedilen ve tırmanışa hazır hale getirilen Kızılkaya, şehir içi ve dışından birçok tırmanışçıyı ağırlıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleri ve farklı turizm seçeneklerini bünyesinde barındırdığını söyledi.

Son zamanlarda Osmaniye'ye kaya tırmanışı yapmak isteyenlerin ilgisinin arttığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Kaya tırmanışı konusunda Osmaniye tam bir fırsat şehri. Amanosların ve Torosların kenarında olması nedeniyle dağcılık ve kaya tırmanışı için uygun alanlar mevcut. Özellikle kaya tırmanışıyla ilgilenen sporcularımızın kentimize ilgisi oldukça yüksek. ODAK bünyesinde 30 sporcumuz, bu kaya duvarlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca birçok şehirden de sporcu arkadaşlarımız kentimize gelerek, rotası açılan bu kaya duvarlarımızdan faydalanmaktalar."

Doğan, Osmaniye'nin kaya tırmanışçılarının antrenman yapması için çok uygun bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş'tan gelen sporcuların kentteki kaya duvarlarında dört mevsim antrenman yaptığını dile getiren Doğan, "Osmaniye, bu spor için müthiş bir potansiyele sahip. Hem Kırmacılı köyünde hazırladığımız kaya duvarı hem de Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda bulunan kaya duvarı, tırmanışçılar için müthiş bir imkan sunuyor. Bölgenin en önemli özelliği ise yılın dört mevsiminde tırmanış yapılabilecek şekilde olması. Kış şartlarında Türkiye'de tırmanış yapılan birçok alana kar yağıyor. Bizim bölgemizde ise kar yağışının olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bizi diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliğimiz." diye konuştu.

-"Yılın dört mevsimi burada tırmanış yapılabilir"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Tekin Toprak ise tırmanış için Gaziantep'ten Osmaniye'ye geldiğini söyledi.

Osmaniye'nin kaya yapısıyla tırmanış sporu için çok uygun bir yer olduğunu aktaran Toprak, "Osmaniye, bu spor dalında muazzam bir seviyeye çıkabilir çünkü kentin çevresinde çok temiz kayalar var. Yıl boyunca güneş aldığı ve nemlenmediği için tırmanış için çok uygun. Yılın dört mevsimi burada tırmanış yapılabilir." dedi.

Bölgeye Gaziantep'ten gelen Asena Elif de 2,5 yıldır kaya tırmanışı yaptığını anlattı.

Bugüne kadar birçok kente tırmanış için gittiğini belirten Elif, şunları kaydetti:

"İlk kez Osmaniye'ye geldim. Bu bölgenin kayaç yapısı, tırmanışa çok uygun. Sürekli güneş gördüğü için temiz ve nemsiz. Onun dışında, tırmanış rotaları çok profesyonelce açılmış. Bölge, hem yazın hem de kışın rahatlıkla kullanılabilir."

Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu
Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu
Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu
Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu
Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Gaziantep, Osmaniye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:45 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı         
11:47
Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz? Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?         
11:46
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı         
11:39
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement