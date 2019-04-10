Osmaniye Kazada Boğulduğu Sanılan Kadını, Kocası Boğarak Öldürmüş

Osmaniye
'de 24 Aralık
'ta meydana gelen trafik kazasında ölen 32 yaşındaki Cennet Çetin Balaban
'ın kazaya kurban gitmediği, eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşinin kendini aldattığını ileri süren katil zanlı koca, aracın direksiyonunu kırarak kanala uçmasını sağladığını, eşini de saçından çekip suda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri Köyü mevkiinde Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kaza sonucu kanaldaki suda boğulan Cennet Çetin Balaban kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybederken beraberindeki eşi Adem Balaban ile 3 yaşındaki çocukları yara almadan kurtuldu. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Osmaniye'de bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Balaban ifadesinde kaza sonucu öldüğü kayıtlara geçen eşi Cennet Çetin Balaban'ı da öldürdüğünü itiraf etti. Kaza ile yaralama olayının bir ilgisinin olmadığını söyleyen Balaban'ın eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini söyledi. Eşiyle gezintiye çıktıklarını anlatan Balaban, otomobilin direksiyonunu kırarak aracın kanala düşmesini sağladığını, eşini saçını çekip 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Balaban tutuklandı.