OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı - Son Dakika

Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı

OSMANİYE'de kendi bisikletini beton direğe kilitleyip, kilitsiz duran bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 19 Mart günü akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit İsmet Yavuz Sokak üzerinde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki işyerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendi bisikletiyle olay yerine gelip, bankta kilitsiz duran kırmızı renkli bisikleti çalmak amacıyla gözüne kestirdiği görüldü. Bir süre etrafa bakan ve ardından yandaki sokağa kendi bisikletini kilitleyip, kırmızı renkteki bisikleti çalarak bölgeden hızlıca uzaklaşan şüphelinin, daha sonra yaya olarak gelip, kendi bisikletini de aldığı kaydedildi.

YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi M.Y., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. M.Y. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.