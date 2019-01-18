Osmaniye Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan PKK'lı, Osmaniye'de Yakalandı
1 saat önce
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK'lı, Osmaniye'de yakalandıOsmaniye'de, PKKKCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK
'lı, Osmaniye
'de yakalandı
Osmaniye'de, PKKKCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKKKCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A.'nın il merkezinde olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.S.A., dün akşam saatlerinde il merkezindeki bir evin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
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