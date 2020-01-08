Osmaniye Kickboks il birinciliği müsabakaları yapıldı

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesince okullar arası kickboks il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmalara küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kategorilerinde 90 sporcu katıldı.



Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Kickboks İl Temsilcisi Muzaffer Akkaya ve okul sporları tertip komitesi tarafından verildi.

Küçükler ve yıldızlarda dereye giren sporcuların 25-29 Şubat'ta, Malatya'da gençler A-B kategorisinde dereceye giren sporcuların da 5-9 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında kenti temsil edeceği öğrenildi.