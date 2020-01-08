Osmaniye Kickboks il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye Kickboks il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika Spor

Osmaniye Kickboks il birinciliği müsabakaları yapıldı

6 saat önce

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesince okullar arası kickboks il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Osmaniye Kickboks il birinciliği müsabakaları yapıldı, System.String[]

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesince okullar arası kickboks il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmalara küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kategorilerinde 90 sporcu katıldı.


Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Kickboks İl Temsilcisi Muzaffer Akkaya ve okul sporları tertip komitesi tarafından verildi.

Küçükler ve yıldızlarda dereye giren sporcuların 25-29 Şubat'ta, Malatya'da gençler A-B kategorisinde dereceye giren sporcuların da 5-9 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında kenti temsil edeceği öğrenildi.

Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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