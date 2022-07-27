KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır"

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un konuşması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cübbe giydirmesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden fahri doktora unvanı alması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması OSMANİYE - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen " Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.
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