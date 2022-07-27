KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır"

27.07.2022 17:13
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır"

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un konuşması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un konuşması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cübbe giydirmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden fahri doktora unvanı alması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması OSMANİYE - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen " Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.

(1)

YORUMLAR
500
Osmaniye'de sahipsiz köpek düştüğü dere yatağından çıkarıldı Osmaniye'de sahipsiz köpek düştüğü dere yatağından çıkarıldı Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya geldi Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya geldi
Kaynak: AA

Osmaniye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:13:52. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement