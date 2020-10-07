Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Karabağ'ı yıllardır haksız yere işgal altında tuttuğu belirtildi.

Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıların, Ermenistan'ın hukuk tanımaz politikalarının değişmediğinin göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan'ı destekleyen güçlerin tavırlarına son vermesi gerektiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm hassasiyeti göstererek toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla uluslararası tanınmış sınırları içinde gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu olarak, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve çatışmalara sahne olan yerleşim yerlerinin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırarak sivil kayıplara yol açan işgalci Ermenistan'ın yaptığı bu saldırıların asla kabul edilemeyeceğini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyor ve bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda işgalci Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Azerbaycanlı soydaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları acılarını çok derinden hissettiğimizi belirtiyor, saldırılarda şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz."