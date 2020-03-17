OSMANİYE Kuş Cenneti'nde, hayvanseverler 'bahara merhaba' kampı - Son Dakika

Kuş Cenneti'nde, hayvanseverler 'bahara merhaba' kampı

OSMANİYE Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği tarafından, Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzası'nda, bir gecelik 'bahara merhaba' çadır kamp etkinliği düzenlendi.

Yeni Köy'deki piknik alanında oluşturulan etkinlikte; köylüler, Osmaniye merkezden gelenler, izci grupları ve çevre illerden gelen katılımcılar, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında belirli aralıklarla kamp çadırlarını kurdu. Ayrıca, viral hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da ispatlanmış 'Andırın Doktoru' olarak ta bilinen 'Tirşik çorbası' büyük bir kazanda odun ateşinde pişirilerek tüm katılımcılara ikram edildi.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, doğadaki kuşlar, sokak canlıları ve nehirdeki balıkları besleme faaliyetinde de bulunduklarını belirterek, "Yanımızda yaklaşık 100 kilo kadar taze bayatlar dediğimiz raf ömrü bitmiş olan unlu mamullerden getirdik. Burada bir çok sokak hayvanı ve yabani hayvanlar bir arada yaşıyorlar. Ayrıca 4. yılında giren "Tohumdan Yuvaya" projesinden elde ettiğimiz su kabaklarını kuş yuvalarına dönüştürdük. Su kabaklarını astığımız ağaç dalları civarına ilk defa burada uyguladığımız taze bayatlardan kuş yemi imalatlarımızı bıraktık. Yine çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yanımızda getirmiş olduğumuz taze bayatlardan imal ettiğimiz yemleri Ceyhan ırmağındaki balıklar için verdirdik." dedi.

Osmaniye Tarih, Çevre ve Doğa Yaşatma Platform Başkanı Sedat Ergan ise çadır kamp etkinliğine Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 40 kişinin katılım sağladığını belirterek, "Herkes çok keyifli, mutlu. Böylesi etkinliklerin daha sık yapılması noktasında da istekte bulunuyorlar.Bu faaliyete destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.