Osmaniye Mahallesi'ne 32 Araçlık Otopark Yapılıyor

Çalışmayla birlikte bölge modern bir görünüme de kavuşmuş olacak.

Şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi Çağlar ve Çağdaş Sokakların bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışmalarını başlattı. Düzensiz parklanmanın yaşandığı alanda 32 araçlık otopark, yeşil alan ve bisiklet park alanı yapımı için çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte muhtarlık binası önündeki alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin de katıldığı incelemede, çalışmanın geldiği aşama hakkında bilgi alındı. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün Osmaniye Mahallemizdeyiz. Hemen muhtarlık binamızın hemen ön kısmında otopark düzenleme çalışmasını incelemek üzere bir aradayız. Bir halk günü buluşmamızda muhtarımızın ziyaretleri sırasında bizden bazı öneri ve talepleri olmuştu. Bunu da Park Bahçeler Müdürüm Sabri Bey ile ilgili arkadaşlarımız, Başkan Yardımcım Adil Bey incelediler. Burada bir düzenlemenin ihtiyaç olduğunu onlar da gördüler. Çalışmayı da başlattılar. İnşallah çalışmayı en kısa sürede tamamlayacağız. Zaten yavaş yavaş sona doğru geliyoruz" dedi.

OTOPARK SAYISINI ÇOĞALTMALIYIZ

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından birinin araçların park edeceği otoparklar olduğunu ve otopark sayısının çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Taban; "Bunu da mahalle aralarında mümkün olabilecek, otopark oluşturabilecek her alanda yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan gelsin, muhtarımızdan gelsin, kendi çalışma arkadaşlarımızın önerileri olarak gelsin hiç fark etmez, önemli olan bizim orada insanların refahını, huzurunu, standardını yükseltebilmek. Burada da güzel bir çalışma hayata geçiyor. Bu çalışmayla ilgili de küçük bir bilgi verelim; burası Osmaniye Mahallesi Çağlar ve Çağdaş Sokakların bulunduğu alan. Eskiden de bir otopark uygulaması vardı ancak şuan bunu biz daha etkili kullanabilmek adına yenilemiş oluyoruz. Burada 890 m2'lik alanda çalışmamız projelendirildi. Bunun üzerinde 32 araçlık 480 m2'lik otopark alanı oluşturuyoruz. Bisiklet park yeri bırakıyoruz. 90 m2'lik bir yeşil alanımız var ve gördüğünüz sert zemin alanları burada yer alacak. Yine yeşil alanlarda yetişkin ağaçları da yeşillendirme çalışmalarında hayata geçirecekler. İnşallah daha fazla otopark alanları, çocuk parkı alanları ve yeşil alanlar üreterek her bölgenin kendi içerisinde güzel yaşam alanları hedefliyoruz. Burada yapılan çalışmanın şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

BARINACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLARI BİZLERE BİLDİRİN

Başkan Taban, açıklamasının sonunda artık kış mevsiminin kendini hissettirdiğini de kaydederek, bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlar için çağrıda bulundu. Taban, "Soğuk havaları artık iyice hissettiğimiz günlerdeyiz. Dün sosyal medya hesaplarımızdan da duyurmuştuk, gerçekten imkanlarımızı fazlasıyla seferber ederek ihtiyaç sahibi aileleri sahiplenmeye ve mümkün mertebe soğuk havalarda barınacak yerleri olmayan insanları uygun yerlere alarak onların yaşam döngüsü içerisinde hayatta kalabilmelerini ve onlara tabi her şeyden önce insan olarak, Müslüman olarak sahip çıkmak durumundayız. Bu ve bunun gibi ihtiyaç sahibi kişilerimiz varsa sizlerden istirham ediyorum belediyemize, 153 hattımıza, şahsıma ulaştırmanız kafidir" açıklamalarında bulundu.