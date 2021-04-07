Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

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Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul , Hatay , Bursa , Gaziantep , Yalova , Konya , Ankara , Adana , Mersin ve Şanlıurfa 'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız