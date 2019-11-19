Son Dakika Haberleri: Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl süren teknik takip sonrası silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 av tüfeği, biri kurusıkı 4 tabanca ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:20:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]