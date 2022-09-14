Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay , Gaziantep ve Şanlıurfa 'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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