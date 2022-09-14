Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

14.09.2022 11:32
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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