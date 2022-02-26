Osmaniye merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

26.02.2022 00:57
Osmaniye merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Adalet Teşkilatı Mahrem Yapılanmasının Osmaniye'deki sorumlularından olan Ahmet kod adlı Ö.Y. tarafından kullanıldığı tespit edilen operasyonel hatta ait HTS verilerinde çok yönlü inceleme yapıldı. İncelemeler neticesinde Adalet Bakanlığı bünyesinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz koruma memuru olarak aktif görev yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli şahıslarla arama, aranma ve mesajlaşma yoluyla irtibat kurulduğu tespit edildi. Şahısların tespit edilmesinin ardından ekipler Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında A.D., H.K,, H.K., E.T., F.Ç., Ö.Ö., Z.K., H.E., L.O.K., E.M., B.C. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.D., H.K,, H.K., E.T., F.Ç., Ö.Ö., Z.K., H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken L.O.K., E.M., B.C. ve H.K. isimli şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Osmaniye, Adalet, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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