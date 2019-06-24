Son Dakika Haberleri: Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

19 dakika önce

OSMANİYE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
OSMANİYE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis, Osmaniye, Erzurum, Şanlıurfa, Adana, Hatay, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonrasında, aralarında eski bir polis memurunun da bulunduğu 13 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların, sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:37 Kaynak: DHA
kadın, gözaltı, operasyon, osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]