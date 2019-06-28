Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:22 Kaynak: AA
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye, Erzurum
, Şanlıurfa
, Adana
, Hatay
, İstanbul
ve Mersin
'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
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