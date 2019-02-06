Son Dakika Haberleri: Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

3 dakika önce

Osmaniye merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Osmaniye merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında öğrencilerin örgüte kazandırılmasında aktif rol oynayan, çoğunluğu FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapmış şüphelilere yönelik Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Gümüşhane'de görevli astsubay ile Adıyaman'da görevli polis memurunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: AA

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