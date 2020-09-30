Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı

Operasyonda 1,5 milyon lira değerinde 40 ton karışık akaryakıt, 316,5 ton atık yağ ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonda Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde 12, Hatay merkez ve ilçelerinde 9, Adana merkezde 1, Şanlıurfa merkezde 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 1.5 milyon TL değerinde 40 ton karışık akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü sevkedildi. Şüphelilerden Ş.Ö, İ.Ö, K.E, K.Y, T.Ö, L.L, S.B. ve Ö.F.K adlı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.