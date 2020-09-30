Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı
Operasyonda 1,5 milyon lira değerinde 40 ton karışık akaryakıt, 316,5 ton atık yağ ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonda Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde 12, Hatay merkez ve ilçelerinde 9, Adana merkezde 1, Şanlıurfa merkezde 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda piyasa değeri 1.5 milyon TL değerinde 40 ton karışık akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü sevkedildi. Şüphelilerden Ş.Ö, İ.Ö, K.E, K.Y, T.Ö, L.L, S.B. ve Ö.F.K adlı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA
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