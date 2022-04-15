Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

15.04.2022 17:44

Bir son dakika haberine göre Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilerin Osmaniye, Mersin ve Sakarya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.E, A.E, A.A.M, A.H, R.M. ve A.H. gözaltına alındı, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

YORUMLAR
500
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement