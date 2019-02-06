Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı (2)
1 saat önce
11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBESTOsmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı.
11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST Osmaniye
'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: DHA
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