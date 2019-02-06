Son Dakika Haberleri: Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı (2)

Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı (2)

1 saat önce

11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBESTOsmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı.

Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı (2), System.String[]
11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Osmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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