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Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

59 dakika önce

OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]
OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye, Erzurum, Şanlıurfa, Adana, Hatay, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel
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