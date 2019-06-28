Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
59 dakika önce
OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye
, Erzurum
, Şanlıurfa
, Adana
, Hatay
, İstanbul
ve Mersin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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