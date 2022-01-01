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Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

01.01.2022 09:26
Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Suriye'de terör örgütü içerisinde Afrin bölgesinde sözde Afrin Savunma Birlikleri adı altında silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen örgüt üyeleri Suriyeli A.F., A.D., B.B., Ş.M.S. ve A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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