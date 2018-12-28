Son Dakika Haberleri: Osmaniye Merkezli 'Uyuşturucu' Operasyonu: 4 Tutuklama

Osmaniye Merkezli 'Uyuşturucu' Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Merkezli 'Uyuşturucu' Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaların ardından, salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik, Osmaniye'nin  Kadirli ilçesi ile merkez ve Adana'da çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda ekipler, H.K. (30), E.D. (27), A.İ. (37), A.T. (32) ve F.N.İ.'yi (21) gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., E.D., A.İ. ve A.T. tutuklanırken, F. N. İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:12 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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