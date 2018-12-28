Osmaniye Merkezli 'Uyuşturucu' Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaların ardından, salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik, Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesi ile merkez ve Adana
'da çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda ekipler, H.K. (30), E.D. (27), A.İ. (37), A.T. (32) ve F.N.İ.'yi (21) gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., E.D., A.İ. ve A.T. tutuklanırken, F. N. İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:12 Kaynak: DHA
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