Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

23.02.2022 10:02

Son dakika gündem haberi... Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle Osmaniye ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 15'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 gram eroin, 230 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar ve 40 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika


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