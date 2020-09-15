OSMANİYE Milli yerfıstığı 'Ayşehanım' çeşidinde ilk hasat yapıldı - Son Dakika

Milli yerfıstığı 'Ayşehanım' çeşidinde ilk hasat yapıldı

OSMANİYE'de 10 dekar alanda yetiştirilen Ayşehanım çeşidi yerfıstığı hasadı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescili yaptırılan Ayşehanım yerfıstığı çeşidinin yetiştirildiği Değirmenocağı Köyü'nde ilk hasat yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Duruşoğlu ve İsmail Kaya, hasat yapılan tarlada incelemelerde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerli yerfıstığı Ayşehanım'ın kaliteli ürün olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, kentte 10 dekarda yetiştirildiğini aktardı. Bu yıl 60 bin ton yerfıstığı rekoltesi beklendiğini ifade eden Yılmaz, "Yerfıstığı konusunda Osmaniyemiz önemli bir yerdedir. Üretimde Adana'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Geçen yıl 50 bin ton üretim yapmışız. Kentimiz, işletme anlamında Türkiye'de üretilen yerfıstığı hasadının yüzde 80-90'ının işlendiği merkez halindedir. Dolayısıyla Osmaniye, yerfıstığının üretiminde, ihracatında çok önemli yer tutmaktadır. Kentte 3 bin 500 kadar ailemiz yerfıstığı üretiminde yararlanmakta ve istihdam edilmektedir" dedi.

YERFISTIĞI MÜZESİ YAPILACAK

Vali Yılmaz ayrıca Yerfıstığı Müzesi yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek, "Müzemizin ihalesini yaptık. Burada yerfıstığının ekiminden hasadına kadar her aşamasının anlatıldığı bir sistem olacak. İnanıyorum ki yerfıstığımızın tanıtılması anlamında çok önemli bir yer tutacak. Orada üreticilerimizin de katkısının olacağı satış stantlarının kurulması gibi bir düşüncemiz var. İnşallah müzemizi bir an önce tamamlayıp Osmaniyemiz'in, ülkemizin hizmetine sucağız" diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Duruşoğlu da milli ve yerli yerfıstığı Ayşehanım çeşidinin kent için önemli olduğunu ifade etti. Duruşoğlu, "Kentimizde şu anda yerfıstığı ve Kadirli turpu coğrafi işaretli ürünüdür. Karatepe kilimlerine coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor? dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise yerli ve milli yerfıstığı tohumu geliştirilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.