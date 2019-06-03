Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

OSMANİYE Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralı

1 saat önce

Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralıOsmaniye'de seyir halindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen yaya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralı
Osmaniye'de seyir halindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen yaya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.
Kaza gece saat 00.30 sularında, Osmaniye Kadirli Yolu Cevdetiye Beldesinde Sulama Kanarlı kenarından geçen yolda meydana geldi. Devlet Su İşlerine ait (DSİ) Cevdetiye Regülatöründe görevli olduğu öğrenilen Erkan Canpolat (41) idaresindeki 80 EK 015 plakalı motosikletle, iddiaya göre yol kenarında yürüyen ve karanlıkta fark edemediği Yusuf Selbi'ye (19) çarptı. Kazanın etkisi ile Yusuf Selbi hafif şekilde yaralanırken, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerde baygın vaziyette bulunan motosiklet sürücüsü Erkan Canpolat ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan Yusuf Selbi ise özel bir hastaneye sevk edildi. Motosiklet ise incelemenin ardından, yaralı sürücünün yakınlarına teslim edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
OSMANİYE Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Kadirli, Osmaniye, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Motosiklet yayaya çarptı 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]