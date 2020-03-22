OSMANİYE Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSMANİYE Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu - Son Dakika

OSMANİYE Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu

6 saat önce

Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsuOSMANİYE'de motosikletli polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmsamında, vatandaşları soğa çıkmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu

OSMANİYE'de motosikletli polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmsamında, vatandaşları soğa çıkmamaları konusunda anons yaparak uyardı. İçişleri Bağanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklanırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentteki sokak, cadde ve parkları gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı ve kent merkezindeki Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'na gelen motorize timler, "Salgın nedeniyle sizlere evde kalmaınızı tavsiye ediyor, sağlıklı günle diliyoruz" şeklinde uyarıda bulundular. Ekipler, gün boyunca tüm mahalleleri dolaşarak bu uyarılarını sürdürüyor.

OSMANİYE Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu

Alibeyli Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

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