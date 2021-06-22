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Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46 - Son Dakika

Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46

22.06.2021 23:06
Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46, System.String[]

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan seçimlerde Osmaniye Köyü Muhtarı seçilen Hayrettin Esen Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan seçimlerde Osmaniye Köyü Muhtarı seçilen Hayrettin Esen Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Osmaniye Köyü Muhtarı Hayrettin Esen, Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Muhtar Esen'i tebrik ederek muhtarlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu Esen'e nazik ziyareti nedeni ile teşekkür etti. Muhtar Esen'e görevinde kolaylıklar dileyen Başkanımız Bakkalcıoğlu, Esen'e ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

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6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan seçimlerde Osmaniye Köyü Muhtarı seçilen Hayrettin Esen Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Osmaniye Köyü Muhtarı Hayrettin Esen, Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Muhtar Esen'i tebrik ederek muhtarlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu Esen'e nazik ziyareti nedeni ile teşekkür etti. Muhtar Esen'e görevinde kolaylıklar dileyen Başkanımız Bakkalcıoğlu, Esen'e ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46

Osmaniye, Haziran, Muhtar, Pazar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46 - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Muhtarı Esen'den Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Ziyaret 22 Haziran 2021, 21: 46 - Son Dakika
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