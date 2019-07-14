OSMANİYE Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı
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Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladıOsmaniye'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı Osmaniye
'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi
7659 Sokak'taki Zeynel Kanat'a ait eve yılan girdiği ihbarını alan Osmaniye Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekibi adrese gitti. Evin mutfağında tezgahın altına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu özel bir aparatla yakalanan yılan, bez torbaya konuldu. Ev sahiplerinde paniğe neden olan yılan, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alana bırakıldı. Zeynel Kara ve ailesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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