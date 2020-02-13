Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü Bahçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.