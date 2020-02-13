Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

54 dakika önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü Bahçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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