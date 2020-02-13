Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi
54 dakika önce
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü Bahçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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