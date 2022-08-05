OSMANİYE'DE ÜRETİLEN TESPİHLER, 50'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR - Son Dakika
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OSMANİYE'DE ÜRETİLEN TESPİHLER, 50'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR

05.08.2022 17:09

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki atölyelerde, ahşap, kehribar ve diğer taşlar kullanılarak üretilen tespihler, iç piyasanın yanı sıra 50'den fazla Avrupa ve Arap ülkesine satılıyor.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki atölyelerde, ahşap, kehribar ve diğer taşlar kullanılarak üretilen tespihler, iç piyasanın yanı sıra 50'den fazla Avrupa ve Arap ülkesine satılıyor.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, ilçesindeki atölyelerde, ahşap, kehribar ve diğer taşlar kullanılarak tespihler üretildiğini belirtti. Tespihlerin, iç piyasanın yanı sıra 50'den fazla Avrupa ve Arap ülkelerine satıldığını kaydeden Kayabaşı, 40 atölye ve 300'den fazla çalışanın bu sektörde istihdam edildiğini ve yıllık 3 milyon tespih imal edildiğini kaydetti. Kaymakamlık olarak ilçenin adını tespih imalatında duyurmak için bir ekip kurduklarını dile getiren Kayabaşı, şu anda kaymakamlığın markası 'Tespih Bahçesi' adı altında internet sitesi ve mağaza açtıklarını belirterek, Başta Arap ülkeleri olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız. Biz de tespih bahçesi adı altında internet sitemizi kurup, kaymakamlık olarak çeşitli ülkelere tespih göndermeye başladık dedi.

ELDE EDİLEN GELİRLER, KÖY OKULLARI İÇİN HARCANIYOR

Elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okulları yenilemek için kullanılacağını ifade eden Kaymakam Kayabaşı, İlçemizde atölyelerde üretilen tespihlerin toptancılar aracılığıyla yapmış olduğu ihracatı kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz internet sitesinden yapmaya başladık. Çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tespih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tespih üretilmektedir. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımızda üretilen tespih çeşidini ve kalitesini arttırmaktı. Bundan dolayı çeşitli ağaç türlerinden tespih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar tespih satışına başladık. İnternet sitemiz sayesinde başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tespih gönderdik. İlçemizde kurulu atölyelerde üretilen tespihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık çeşitli Arap ülkelerine yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR NUMARA

Amaçlarının tespihle Bahçe ilçesini özdeşleştirmek olduğuna da değinen Kayabaşı, şöyle devam etti İlçede bu kadar tespih üretildiğini ilçedeki kişiler dahil kimse bilmiyordu. Zaten temel amacımızda tespihle Bahçe ilçesini özdeşleştirmektir. Ciddi bir üretim var. Tespihçilerle görüştüğümüzde Türkiye 1 numara olmuş durumda. Bizde ilçede özellikle sıkma kehribar üretiminde ülkemizde üretilen sıkma kehribar tespihlerin büyük bir kısmını ilçemizde üretilmekte ve bir çok ülkeye gönderilmektedir.

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Kaynak: DHA

Kaymakamlık, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE ÜRETİLEN TESPİHLER, 50'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE ÜRETİLEN TESPİHLER, 50'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR - Son Dakika
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