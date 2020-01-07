Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunu Amanoslar'ın zirvesinde kutladılar - Son Dakika

Osmaniye'de bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesine tırmanıp Türk bayrağı açarak kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 dağcı, karla kaplı Amanoslar'ın zirvesindeki Düldül Dağı'na tırmandı.

11 kilometrelik parkurda 7 saat tırmanış yapan kulüp üyeleri, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede zor anlar da yaşadı.

Zirveye tırmanışı tamamlayan dağcılar, burada Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulüp başkanı Kadir Koska, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirveye yaklaştıkça kar ve soğuğun arttığını belirterek, "Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Düldül Dağı'na çıkarak şehitlerimizi anmak istedik." diye konuştu.

Dağcılardan Hüseyin Mert de eğlenceli bir parkurda tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade etti.