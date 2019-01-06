Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.





Coşkun, mesajında, milli mücadelenin, Anadolu'nun her karış toprağına Türk milletinin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.





Tarihin eşsiz destanının önemli bölümlerinden birinin Osmaniye'de verilen kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:



"Asla unutmamalıdır ki 7 Ocak mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimizin gelinliği, şehidimizin son örtüsü mukaddes bayrağımızı gönderden indirmeye çalışanların ve o bayrağa bizim gözümüzle bakmayanların mezarının bu topraklarda kazıldığı gündür. Bizlere düşen, ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmektir. Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız."

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