Son Dakika Haberleri: Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

39 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Coşkun, mesajında, milli mücadelenin, Anadolu'nun her karış toprağına Türk milletinin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.


Tarihin eşsiz destanının önemli bölümlerinden birinin Osmaniye'de verilen kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Asla unutmamalıdır ki 7 Ocak mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimizin gelinliği, şehidimizin son örtüsü mukaddes bayrağımızı gönderden indirmeye çalışanların ve o bayrağa bizim gözümüzle bakmayanların mezarının bu topraklarda kazıldığı gündür. Bizlere düşen, ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmektir. Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Celalettin Cerrah, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:22:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]