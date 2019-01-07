Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Kadir Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ın aziz şehitlerin kanlarıyla yazdığı destanın tarihi olduğunu belirterek, "7 Ocak birlikte olmaktır, bir olmaktır. Bugün ülkemizi dört bir taraftan sarmaya çalışan şer güçlere karşı dimdik ayakta durduğumuzu, yıkılmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.



Konuşmaların ardından etkinlik, Kadirli Belediyesi Mehter Takımı konseri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.



Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri ve törene katılanlar Envarü-l Hamit Camisi'ne kadar yürüdü.



Cami avlusunda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Garnizon Komutanlığı tören birliğince saygı atışı yapılmasının ardından şehitlikte bulunan mezarlara karanfil bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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