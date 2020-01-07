Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Büyük Cami Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.


Tosyalı Spor Kompleksi'nde süren kutlamalarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajları okundu.

Belediye Başkanı Kara, burada yaptığı konuşmada, şehir insanının Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bayrağı ve ezanı namus bilerek toprağını çiğnetmediğini söyledi.

Osmaniye'nin, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerinden olduğunu vurgulayan Kara, "Bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür yaşama imkanını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu mücadele, Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Gaziantep'in de kurtuluşuna vesile olan büyük bir destandır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Vatandaşların Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konser, beğeni topladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Kadir Kara, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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