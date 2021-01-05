Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

05.01.2021 15:41
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında 7 Ocak 1922'nin bağımsızlık destanının yazıldığı tarih olduğunu belirtti.

Mesajında Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 99. kurtuluş yılını kutladığımız bu kadim toprağın evlatlarının bağımsızlıkları için verdikleri mücadele, tarihin onur sayfalarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizin her yönden işgale uğradığı, acı ve zulüm dolu o yıllarda, yiğit Osmaniye halkının düzenli bir askeri kuvvet olmaksızın işgale karşı gösterdiği direnç, cesaret ve fedakarlık, kurtuluş mücadelesinin sonunda kendisine özgürlük ve bağımsızlık olarak geri dönmüştür. Şehitlerimizin kanlarıyla rengini bulan ay yıldızlı bayrağımız, vatanımızın en güzel köşelerinden biri olan Osmaniye'mizde gurur ve onurla dalgalanmaktadır. Şükürler olsun ki, ezanlarımız beş vakit camilerimizde okunmaya devam etmektedir. Bugün çeşitli bahanelerle ülkemizi hedef alan veya hedef almaya çalışan emperyalist güçler, dünkü yenilgilerini asla unutmadılar. Biz de ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletimizin aynı ruhla, tek bir yumruk olarak cevap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi asla olmasın."

Mücahit Durmuşoğlu, Milletvekili, AK Parti, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika


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