Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, burada anıt şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, memleketin her yönden işgale uğradığı yıllarda yiğit Osmaniyelilerin düzenli bir askeri kuvveti olmaksızın gösterdiği direnç ve fedakarlığın, kendilerine özgürlük ve bağımsızlık olarak döndüğünü söyledi.

Kuvayımilliye'nin, vatan sevdası uğruna milletin yazdığı bir destan olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu destanın kahramanlık dolu, şan ve şeref dolu sayfalarından bir kısmı da burada, Osmaniye'mizin bereketli topraklarında yazılmıştır. Bu memleket, 7 Ocak'ta bedenlerini siper edip düşmana geçit vermeyen, 'şehit oluruz, gazi oluruz ama asla esir olmayız' sözünün hakkını veren Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların, Köse Mehmetlerin diyarıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri sunuldu.

Buradaki törenin ardından Envar-ül Hamit Camii bahçesindeki şehitlik ziyaretinde Vali Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemal Ekinci, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan dua etti, mezarlara karanfil bırakıldı.