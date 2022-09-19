Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı

19.09.2022 13:28
Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşüne katıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşüne katıldı.

AFAD'ın, Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile düzenlediği yürüyüşte 18 kişi yer aldı.

Katılımcılar, Fenk ve Mitisin yaylaları arasında yürüdü, doğal güzellikleri inceledi.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gazetecilere, etkinlikte gönüllülerle kaynaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Gönüllülerin, AFAD için önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Afetlerde bizim sivil gücümüz olan AFAD gönülleriyle çalışmayı çok istiyoruz. Gönüllü sayımızı da arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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