Gönüllülerin, AFAD için önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Afetlerde bizim sivil gücümüz olan AFAD gönülleriyle çalışmayı çok istiyoruz. Gönüllü sayımızı da arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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