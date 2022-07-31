Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı - Son Dakika
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Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı

31.07.2022 09:17
Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Kemal Keskin Caddesi üzerindeki bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece dükkanını kapatan iş yeri sahibi Veli Alaca, sabah saatlerinde dükkanını açmak için geldiğinde kapının zorlandığını fark etti. Hemen içeriye giren Alaca, sigara rafının tamamen boşaltıldığını gördü. Alaca'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda delil çalışması yaparken, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 7 bin lira değerinde sigarasının çalındığını ifade eden Veli Alaca, hırsız ya da hırsızların kapıdan içeriye girerek sigara rafını tamamen boşalttıklarını söyledi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı - Son Dakika
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