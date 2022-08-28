Kaza, Tarsus-Adan- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 17 FG 170 plakalı otomobil Gaziantep istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü de yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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