Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

28.08.2022 00:33
Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adan- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 17 FG 170 plakalı otomobil Gaziantep istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü de yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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